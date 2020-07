Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce champion du monde qui risque d’échapper à Leonardo

Publié le 16 juillet 2020 à 16h15 par Th.B.

Jerome Boateng serait dans le viseur du PSG pour la succession de Thiago Silva. Néanmoins, le champion du monde allemand qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec le Bayern Munich, compterait bien honorer son engagement jusqu’à expiration…

Et si le successeur de Thiago Silva était l’expérimenté Jerome Boateng ? Du haut de ses 31 ans, l’Allemand a été sacré champion du monde avec la Mannschaft en 2014 et compte une flopée de titres remportés avec le Bayern Munich dont la Ligue des champions en 2013. Bien qu’il soit bien revenu sous la houlette d’Hans-Dieter Flick, le défenseur central ne dispose plus que d’une année de contrat. Ce qui signifie que c'est le moment ou jamais pour le club bavarois de le vendre à l’intersaison. Le PSG serait sur les rangs, mais Boateng refuserait de quitter la Bavière cet été d’après Sport BILD.

Boateng parti pour rester au Bayern