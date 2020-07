Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a totalement changé ses plans pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar serait plus heureux que jamais au PSG et n'envisage plus du tout un départ. La relation entre les deux parties s'est même clairement apaisée.

« Les discussions ont démarré autour d’une prolongation de contrat de Neymar. Depuis plusieurs semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Pour l’heure, il n’y a pas d’avancée réelle mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas pour l’instant dans le dossier Kylian Mbappé . » Journaliste de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi a révélé que les discussions entre le PSG et Neymar en vue d'une prolongation avançaient dans le bon sens. Il faut dire que les deux parties se sont rapprochées ces dernières semaines.

Neymar est comme un poisson dans l'eau à Paris

Et cette information confirme les révélations du 10sport.com. En effet, comme nous vous le révélions, Neymar n'a plus du tout la tête à Barcelone, un an après avoir fait le forcing pour partir. Il est pleinement concentré sur le PSG avec lequel il nourrit de grandes ambitions. Le Brésilien est désormais parfaitement épanoui à Paris que ce soit dans sa vie privée ou d'un point de vue sportif. Impliqué et heureux, Neymar envisagerait l'avenir au PSG, au point que toutes les parties semblent prêtes à envisager des discussions sereines pour une prolongation. Comme quoi, tout peut arriver.