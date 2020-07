Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a une idée pour sa future destination !

Publié le 17 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG fin juin, Edinson Cavani devrait donc animer le mercato estival 2020. Mais le buteur uruguayen aurait déjà une préférence portée vers un championnat en particulier…

Contrairement à Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting, deux autres joueurs du PSG dont le contrat arrivait à expiration fin juin, Edinson Cavani a choisi de ne pas prolonger l’aventure jusqu’en août prochain pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Le buteur uruguayen est donc libre de tout engagement, et il peut désormais rejoindre la destination de son choix. Annoncé dans le viseur de l’Inter et de l’AS Rome en Italie, l’ancien numéro 9 du PSG aurait un autre projet en tête…

Cavani plus attiré par l’Espagne ?