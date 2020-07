Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda lâche une incroyable anecdote sur son arrivée !

Publié le 16 juillet 2020 à 23h45 par G.d.S.S.

Recruté pour la première fois par l’OM en 2007, Steve Mandanda a bien failli ne jamais rejoindre le club phocéen puisqu’il était parti pour s’engager avec un club anglais. Explications.

Du haut de ses 35 ans et de ses 12 saisons passées avec le maillot de l’OM, Steve Mandanda fait partie des grandes légendes du stade Vélodrome. Le gardien tricolore, inconnu à son arrivée au sein du club phocéen en provenance du Havre durant l’été 2007, avait initialement été recruté pour être la doublure de Cédric Carrasso avant de profiter d’une longue blessure de ce dernier pour s’imposer. Et pourtant, au départ, Mandanda ne devait même pas atterrir à l’OM…

« J’étais d’abord parti à Aston Villa »