Mercato - ASSE : Denis Bouanga met les choses au point sur son avenir !

Publié le 16 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Performant avec l’ASSE cette année, Denis Bouanga éveillerait l'intérêt de plusieurs clubs. Alors qu’un départ serait envisagé, le Gabonais aurait les idées claires concernant son avenir.

Un an après son arrivée à l’ASSE, Denis Bouanga est l'une des rares satisfactions du côté du club stéphanois. Auteur de 10 buts et de 3 passes décisives en Ligue 1 avec l’ASSE, le Gabonais ferait l’objet de multiples sollicitations désormais. Lille, Rennes, Nice seraient sur les rangs tout comme Everton qui a coché le nom du Gabonais comme révélé par Le 10 Sport. Alors que Bouanga possède une belle valeur marchande, l’ASSE pourrait bien envisager une vente pour faire rentrer de l'argent. Mais est-ce vraiment l'envie du principal intéressé ? Pas sûr...

« Je me sens bien ici »