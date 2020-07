Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda est aussi prêt à quitter l’OM !

Publié le 16 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

A 35 ans, Steve Mandanda espère encore continuer à écrire son histoire avec l’OM. Toutefois, le Français le reconnait, il pourrait aussi prendre la décision de partir.

Revenu à l’OM en 2017, après un saison à Crystal Palace, Steve Mandanda pourrait bien terminer sa carrière sur la Canebière. N’ayant plus qu’un an de contrat, le Français pourrait prochainement prolonger et il n’a pas caché son envie de tirer sa révérence sous le maillot phocéen. « Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer », a concédé Mandanda pour Le Phocéen . Néanmoins, le portier de l’OM pourrait tout aussi bien décider de mettre un terme à cette aventure plus vite que prévu…

« Si demain je vois que je ne suis plus à la hauteur, de moi-même je partirai »