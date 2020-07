Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ancienne figure du PSG pourrait débarquer cet été !

Publié le 16 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais engagé dans un énorme projet de rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi envisagerait un premier gros coup sur le marché des transferts avec un certain… Adrien Rabiot !

Depuis quelque temps, les révélations s’enchainent jour après jour sur un possible rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi, qui envisage de bâtir un projet XXL pour le club phocéen dans les années à venir. Et en attendant de savoir s’il sera en mesure de pouvoir racheter l’OM à Frank McCourt, Ajroudi aurait déjà des idées très ambitieuses en terme de recrutement. Il avait récemment évoqué le rêve d’attirer un certain Cristiano Ronaldo, et un autre joueur de la Juventus l’intéresserait également…

Ajroudi voudrait Rabiot à l’OM

Comme l’a révélé Calciomercatoweb mercredi, Mohamed Ayachi Ajroudi aimerait beaucoup amener dans ses bagages Adrien Rabiot ! Le milieu de terrain français, qui est un pur produit du centre de formation du PSG, avait rejoint gratuitement la Juventus ll y a un an après un divorce assez compliqué avec le club parisien. Mais ces derniers mois, Rabiot a eu du mal à entrer dans les plans de son entraîneur, Maurizio Sarri, et un départ pourrait donc être envisageable cet été. Reste avant tout à savoir si Ajroudi parviendra à racheter l’OM…