Mercato - OM : Adil Rami valide totalement la piste Ajroudi !

Publié le 15 juillet 2020 à 20h15 par T.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi tente actuellement de racheter l’OM, Adil Rami a donné son avis sur ce dossier. Et l’ancien Phocéen valide cette piste.

Depuis plusieurs jours désormais, le dossier du rachat de l’OM par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajourdi ne cesse de faire parler. Alors que du côté de Frank McCourt on répète qu’on n’est pas vendeur, dans l'autre camp, on multiplie les sortie pour afficher de grosses ambitions. L’homme d’affaires franco-tunisien voit grand pour l’OM, lui qui rêve notamment d’attirer Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des fans phocéens, mais d’autres sont beaucoup plus dubitatifs en ce qui concerne Ajroudi. Connaissant bien ce dernier, Adil Rami a pris position.

« Ce sont des gens biens »