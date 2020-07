Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre déjà formulée pour cet international argentin ?

Publié le 16 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

En quête d’un défenseur central, André Villas-Boas et l’OM se seraient renseignés sur l’international argentin Marcos Rojo. Une prise d’informations sur l’Argentin qui aurait aboutie sur une offre concrète.

Après avoir acté le renfort de Pape Gueye, l’OM est à la recherche d’un défenseur central afin de pallier un possible départ de Duje Caleta-Car. Le club phocéen a donc multiplié les pistes défensives ces dernières semaines comme celles menant à Leonardo Balerdi (Dortmund), Axel Disasi (Reims) ou Jean-Clair Todibo (Barcelone). Alors que la piste du défenseur argentin du BVB serait la plus chaude, André Vilas-Boas se serait renseigné en parallèle sur Marcos Rojo de Manchester United comme l'a révélé par Paul Tavares, . Une simple prise d’information qui aurait visiblement évolué depuis et qui pourrait se transformer en une offre concrète…

Offre concrète formulée pour Marcos Rojo ?

En effet, selon les informations du journaliste argentin Luis Fregossi, l’OM aurait soumis une proposition concrète à Manchester United pour l’international argentin. Sous contrat jusqu’en 2021, Marcos Rojo pourrait représenter une belle opportunité de marché pour l’OM en manque de moyens financiers. Les Red Devils ne devraient pas être trop gourmands pour leur défenseur central qui a très peu joué ces derniers mois.