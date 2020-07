Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme départ à 0€ se confirme !

Publié le 17 juillet 2020 à 3h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l'OM, Florian Thauvin se rapproche d'un départ libre, son entourage ayant confirmé qu'il n'avait toujours pas de nouvelles de la direction olympienne.

« Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson. Tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi, ici, je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? » Il y a quelques semaines, à l'occasion d'un Live Instagram, Florian Thauvin affichait sa volonté de rester à l'OM. Et la tendance se confirme.

Aucun contact entre l'OM et Thauvin