Mercato - OM : Le LOSC envoie un message très claire à l'OM pour Lihadji !

Publié le 16 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

A l'occasion de la présentation officielle d'Isaac Lihadji, Marc Ingla s'est présenté en conférence de presse et a dévoilé les coulisses des négociations pour attirer le jeune joueur formé à l'OM.

Comme le PSG, l'OM a subi le départ d'un jeune joueur très prometteur de son centre de formation. En effet, Isaac Lihadji (18 ans) a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille et s'est engagé avec le LOSC. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté compte tenu du fait que Lihadji était présenté comme le plus grand espoir de l'OM. Mais surtout, le départ libre des jeunes joueurs est un sujet sensible qui revient régulièrement sur le tapis et qui ne manque pas de susciter le débat. Présent en conférence de presse, Marc Ingla, directeur général du LOSC, a ainsi tenu à rappeler que le club a respecté toutes les règles et a déjà été victime de ce genre de départs.

«On a respecté toutes les normes en place»