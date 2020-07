Foot - Mercato - LOSC

Mercato : Le LOSC fait une énorme annonce pour Osimhen !

Publié le 16 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Marc Ingla, directeur général du LOSC, a confirmé l'imminence du départ de Victor Osimhen qui va s'engager avec Naples. Dans la foulée, Jonathan David devrait débarquer pour remplacer le Nigérian.

Cette fois-ci, le dénouement est proche dans le feuilleton Osimhen. Comme révélé par le10sport.com depuis plusieurs semaines, Naples est très chaud sur le dossier et a même transmis une offre 80M€ au LOSC pour s'attacher les services de Victor Osimhen et ainsi devancer l'imposante concurrence. Ces dernières heures, les négociations ont traîné à cause du changement d'agents de l'international nigérian, mais également de la volonté de Naples de tenter d'inclure Adam Ounas dans la transaction afin de faire baisser le coût de l'opération. Cependant, après avoir visiblement hésité concernant le meilleur choix à faire pour son avenir, Victor Osimhen a visiblement tranché.

Ingla confirme le départ d'Osimhen

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation d'Isaac Lihadji, arrivé en provenance de l'OM, Marc Ingla en a profité pour annoncé le départ de Victor Osimhen. « On est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C'est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché », confie le directeur général du LOSC dans des propos rapportés par L'Equipe , avant d'expliquer les raisons de ce transfert : « On ne cache pas notre modèle économique. On ne doit pas seulement considérer le montant du transfert, mais aussi le salaire qui est proposé au joueur. Dans ce dernier registre, nous ne sommes pas une destination finale. Chez nous, les joueurs s'épanouissent. On fait appel à leur talent. Mais on construit aussi leur carrière. On est aussi dans cette démarche. C'est la vie d'un club et du marché. Pour lui et sa famille, ce peut être une opportunité exceptionnelle . »

Le LOSC avance pour Jonathan David