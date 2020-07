Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour cette piste inattendue de Leonardo !

Publié le 16 juillet 2020 à 11h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Milan AC et de la Fiorentina, David Carmo serait très courtisé en Europe. Et d’après les dernières informations venues d’Italie, le jeune défenseur central portugais aurait également été contacté par le PSG…

Leonardo s’activerait bien pour renforcer sa défense centrale. Après les départs libres de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, le PSG doit renforcer son arrière-garde. Plusieurs pistes auraient été lancées, notamment celles menant à Kalidou Koulibaly ou encore Milan Skriniar. Cependant, le directeur sportif brésilien aurait également lancé une piste bien moins onéreuse, et surtout beaucoup plus jeune, pour cet été…

Leonardo aurait contacté Braga pour David Carmo