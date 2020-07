Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Benzema entretient le rêve d'un retour à l'OL !

Publié le 16 juillet 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

Ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri est resté proche de l'attaquant du Real Madrid dont il ne gère plus les intérêts. Et il assure que voir revenir l'attaquant à l'OL à moyen terme n'a rien d'utopique. Bien au contraire.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Karim Benzema a quitté les Gones en 2009 afin de rejoindre le Real Madrid. Après avoir connu quelques difficultés pour s'imposer, l'international français s’est finalement imposé comme le titulaire indiscutable de l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. 11 ans après son arrivée, Karim Benzema est même le leader incontesté de l'attaque du Real Madrid et de Zinedine Zidane. Toutefois, du haut de ses 32 ans, l'ancien joueur de l'OL doit commencer à se poser des questions sur son avenir. Et ces derniers mois, l'idée d'un retour à Lyon a commencé à germer. « Mon envie, c’est de proposer à Karim qu’il termine la carrière chez nous », confiait ainsi Juninho en novembre dernier avant que Jean-Michel Aulas ne rebondisse sur les propos de son directeur sportif assurant que « si demain ou après-demain, on a la possibilité de faire revenir Karim à Lyon... Juninho l'a dit et il ne parle pas à tort et à travers ». Et dans le clan Benzema, l'idée ne semble pas déplaire non plus.

Benzema envisage de revenir à l'OL

Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, s'est ainsi prononcé sur l'éventualité d'un retour de l'attaquant du Real Madrid à l'OL. Et si à court terme cela semble impossible compte tenu de son poids au sein du club merengue, à moyen terme c'est une autre histoire. « Aujourd’hui, avec la situation qu’il vit au Real, il est au summum de ce que veut un jour de foot. Jouer au Real, être très proche de son entraîneur, adulé par le public. Aujourd’hui, ce n’est pas envisageable à l’instant T, donc sur cette saison et la suivante (...) C’est dans un coin de sa tête. Ouais je pense que c’est possible. S’il a les jambes et qu’il se dit que c’est le moment d’y aller et de faire quelque chose de bien, il reviendra. Si ce n’est pas comme joueur, je le vois revenir à l’OL dans un autre rôle peut-être. Je sais qu’il en a très envie », assure-t-il au micro d' OL tv . Et visiblement, Karim Benzema a toujours songé à revenir à Lyon.

«Karim n’a qu’une envie, c’est de revenir à Lyon»