Mercato - ASSE : L'avenir de Ruffier totalement relancé par... Gasset ?

Publié le 16 juillet 2020 à 12h00 par A.M.

Au cœur d'un conflit avec l'ASSE, Stéphane Ruffier refuse d'offrir sa dernière année de contrat aux Verts ce qui pourrait freiner son départ. Mais Jean-Louis Gasset pourrait mettre tout le monde d'accord.

L'avenir de Stéphane Ruffier semble dans une impasse. Et pour cause, en conflit ouvert avec la direction de l'ASSE qui lui a interdit l'accès au centre d'entraînement, le portier français ne compte pas accepter une rupture à l'amiable et ne fera aucun cadeau aux Verts. Bien décidé à honorer sa dernière année de contrat, Stéphane Ruffier ne pourrait donc quitter l'ASSE que si un club venait le recruter. Problème, son salaire, estimé à 2,8M€ brut annuels, refroidit de nombreux clubs de Ligue 1, à commencer par Montpellier comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Mais c'est bien Jean-Louis Gasset qui pourrait sortir Stéphane Ruffier de l'impasse.

Gasset pourrait attirer Ruffier à Bordeaux