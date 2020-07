Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dépassé par la Juventus sur un gros dossier ?

Publié le 17 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer la défense du PSG, Sergino Dest reste très courtisé sur le marché des transferts. Et la Juventus pourrait bien jouer un très mauvais coup à Leonardo pour la pépite de l’Ajax…

Sergino Dest a la cote sur le marché des transferts. Le latéral droit de l’Ajax, à 19 ans, est une des plus belles promesses du football mondial à son poste. Et ça, Leonardo l’a bien compris : en effet, l’international américain figurerait sur la short-list du PSG pour venir renforcer un secteur désormais orphelin de Thomas Meunier. Cependant, la concurrence pourrait être rude : le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient également chauds dans ce dossier. Mais c’est surtout de la Juventus que Leonardo devrait se méfier…

Une transaction avec la Juventus privilégiée ?