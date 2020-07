Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : LOSC, Galtier... Lihadji en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 16 juillet 2020 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Issac Lihadji a de nouveau évoqué son choix de quitter l'OM pour rejoindre le LOSC. Et visiblement, il n'affiche aucun regret.

C'est un dossier qui n'a toujours pas été entièrement digéré du côté de l'OM. Grand espoir du club phocéen, Isaac Lihadji a décidé de ne pas signé son premier contrat professionnel à Marseille afin de s'envoler vers le LOSC où il s'est engagé officiellement le 2 juillet dernier. Une arrivée que le10sport.com vous avait annoncé en exclusivité le 16 mars dernier. Présent en conférence de presse pour sa présentation officielle, Isaac Lihadji s'est ainsi une nouvelle fois confié sur son choix et confirme qu'il ne regrette rien du tout.

Lihadji ne regrette rien