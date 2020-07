Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Leonardo, la porte est bien ouverte dans le dossier Todibo

Publié le 17 juillet 2020 à 5h30 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, Leonardo pense à Jean-Clair Todibo. Et pour le défenseur du FC Barcelone, la porte serait bel et bien ouverte.

Arrivé en janvier 2019 au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’a jamais réussi à avoir sa chance avec l’équipe première. D’ailleurs, il pourrait ne jamais l’avoir. En effet, alors que le Français va revenir de son prêt à Schalke 04, il ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. A la recherche de liquidités pour continuer son mercato, le Barça aurait placé Todibo sur la liste des départs. De quoi intéresser de nombreux clubs en Europe, y compris le PSG. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Leonardo a dernièrement pris des renseignements sur l’ancien joueur de Toulouse qui pourrait pourquoi pas venir pallier le départ de Thiago Silva en défense centrale.

Le Barça est ouvert à un départ !