Mercato - PSG : Les plans de Leonardo pour cet été minés par un seul homme ?

Publié le 15 juillet 2020 à 19h30 par La rédaction

Le prochain mercato du PSG s’annonce très mouvementé et Leonardo aurait tourné son regard vers la Serie A pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Ainsi, Ismaël Bennacer mais aussi Théo Hernandez seraient dans ses petits papiers. Problème, l’arrivée plus que probable de Ralf Rangnick au Milan AC pourrait jeter un énorme coup de froid dans ces deux dossiers. Et pour Leonardo, les contrariétés pourraient ne pas s'arrêter là...

Dans les prochaines semaines, le Milan AC pourrait connaitre une totale reconstruction sur et en dehors du terrain. Et pour mener à bien et organiser ces immenses travaux, le club italien pourrait nommer Ralf Rangnick entraîneur et directeur sportif des Rossoneri avec des pouvoir élargis. Si rien n’est encore officiel, de nombreux médias transalpins s’accordent à dire que les Rossoneri auraient conclu un accord avec le dirigeant allemand, pour devenir un homme important du tout nouveau projet italien. Dans cette optique, Rangnick travaillerait déjà en interne pour préparer la métamorphose du club et se serait penché sur le chantier de l’entrejeu. Un secteur que Leonardo souhaite aussi totalement remanier avec le Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du club de la capitale aurait d’ailleurs tourné son regard vers la Serie A, mais surtout du côté du Milan AC pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Entre les dossiers, Ismaël Bennacer et Théo Hernandez, mais aussi Dominik Szoboszlai (joueur du RB Salzbourg, ciblé par les Lombards), les batailles entre les deux clubs pourraient être nombreux dans les prochaines semaines et le vainqueur de ces discussions pourrait bien être Rangnick. Au grand dam de Leonardo...

Ismaël Bennacer, pilier du milieu de terrain de Rangnick !

En 2019, l’Algérie a remporté la Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs ont réalisé un parcours exceptionnel et peuvent notamment remercier Ismaël Bennacer, élu joueur de la compétition. Des performances grandioses tout au long du tournoi qui ont fait tourner la tête à de nombreux cadors européens. Alors joueur d’Empoli, Bennacer passe un véritable cap dans sa carrière en s’engageant avec le Milan AC pour 5 saisons. La pépite algérienne est aujourd’hui un pilier du milieu de terrain des Rossoneri . Ira-t-il au bout de son engagement ? Difficile de le savoir puisque Leonardo cible Bennacer pour renforcer le PSG dès cet été. Le directeur sportif est en effet poussé par Doha où on apprécie grandement le joueur. Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité le 18 juin dernier que la piste Ismaël Bennacer était une commande spéciale en provenance des propriétaires du club de la capitale mais le dirigeant italo-brésilien pourrait voir Ralf Rangnick bousculer totalement ses plans. Calciomercato annonce, en effet, que le futur homme fort du Milan AC verrait en Ismaël Bennacer un pilier de son projet et qu’il ne souhaiterait donc pas s’en séparer. Le défi de Leonardo de réussir à convaincre Rangnick est donc immense !

Dominik Szoboszlai, un dossier très mal embarqué...

A 19 ans, Dominik Szoboszlai est considéré comme un des milieux de terrain les plus talentueux de sa génération. Auteur de 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, le jeune milieu hongrois s’est surtout démarqué par sa générosité sur le terrain et sa très juste vision du jeu. La pépite du Red Bull Salzburg compte d’ailleurs 18 passes décisives. Ses bonnes performances ne seraient pas passées inaperçues puisque de nombreux clubs, dont le PSG, se seraient positionnés sur le dossier. Leonardo verrait en effet en Szoboszlai, une parfaite alternative aux éventuels échecs dans les dossier Sergej Milinkovic-Savic ou encore Lorenzo Pellegrini. Toutefois, le directeur sportif du club de la capitale pourrait avoir de grande difficulté à rajouter le joueur hongrois à l’effectif de Tuchel cet été. Selon les informations de Calciomercato.com , Dominik Szoboszlai serait plus proche de rejoindre le Milan AC. Ralf Rangnick apprécierait grandement la pépite de 19 ans et grâce aux très bonnes relations qu’il entretient avec le joueur et son agent, il serait très confiant dans ce dossier. Le média transalpin explique même que le dirigeant allemand aurait la ferme intention de remporter cette course pour Szoboszlai face aux intérêts du PSG ou encore d’Arsenal. Le Milan AC semble donc avoir une avance considérable sur le PSG et peut remercier son futur patron. Encore un possible coup dur pour Leonardo face au Milan AC, mais cela ne s'arrêterait pas là.

Théo Hernandez, jamais deux sans trois ?