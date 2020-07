Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le dossier Theo Hernandez

Publié le 6 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Journaliste italien, Fabio Caressa a apporté de nouvelles révélations sur la situation de Théo Hernandez au Milan AC.

Longtemps, l’avenir de Layvin Kurzawa au PSG a été incertain. Pour le remplacer, Leonardo avait activé plusieurs pistes comme celles menant à Alex Telles (Porto) ou encore Theo Hernandez comme le 10 Sport vous l’indiquait en exclusivité. Mais le défenseur du Milan AC ne souhaite pas quitter son club actuel. « J e suis venu ici pour rester à Milan, je fais une super saison et dans ma tête, il n'y a que Milan. Les fans m'aiment et c'est le plus important » avait-il déclaré.

« Theo Hernandez a eu deux opportunités folles à partir de sa région »