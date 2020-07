Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mohamed Ayachi Ajroudi interpelle le Qatar !

Publié le 17 juillet 2020 à 14h15 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi est au cœur de nombreuses interrogations, l'homme d'affaires franco-tunisien soupçonne le Qatar d'être derrière tout ça.

Depuis plusieurs semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi est au cœur de l'actualité. Et pour cause, il mène un projet ambitieux pour racheter l'Olympique de Marseille en s'appuyant sur différents investisseurs du Moyen-Orient. Malgré tour, méconnu du grand public, cet homme d'affaires franco-tunisien a plusieurs fois été dépeint de manière peu flatteuse ce qui discrédite son projet de rachat de l'OM. Et selon Mohamed Ayachi Ajroudi, il n'est pas impossible que le Qatar soit derrière tout ça

«Je me dis qu’il se peut que les gens qui s’occupent du football pour le Qatar soient derrière tout ça»