Mercato - OM : Ajroudi répond clairement au clan McCourt !

Publié le 17 juillet 2020 à 8h15 par A.M.

Alors que l'entourage de Frank McCourt ne cesse de démentir ses velléités de vente et crie à la déstabilisation, Mohamed Ayachi Ajroudi assure qu'il ne veut que le bien de l'OM.

Voilà plusieurs semaines désormais que Mohamed Ayachi Ajroudi, porteur d'un projet de rachat de l'OM, se fait très pressant dans les médias. Tout comme Mourad Boudjellal, l'homme d'affaires franco-tunisien ne manque jamais une opportunité de parler à la presse afin de vanter les mérites de son projet, mais également de mettre la pression à Frank McCourt et le forcer à vendre. Une stratégie loin d'être du goût du Bostonien qui, par le biais de sa porte-parole, n'a pas hésité à s'agacer publiquement : « Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation . » Mais visiblement, il en faudra plus pour arrêter Mohamed Ayachi Ajroudi qui répond au clan McCourt.

«On ne veut pas déstabiliser l’OM»