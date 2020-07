Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s’attaque à deux joueurs d’un cador européen !

Publié le 17 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Ne faisant pas partie des plans d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, Diogo Dalot et Marcos Rojo seraient deux possibilités via des prêts pour l’OM, bien décidé à minimiser ses dépenses cet été.

Sur les trois dernières années, l’OM a affiché un déficit supérieur à 200M€, un bilan établi avant la crise financière engendrée par le Covid-19. En ce sens, l’OM va devoir se montrer très ingénieux sur le marché estival, d’autant plus que des ventes seraient nécessaires pour rétablir les comptes. Ainsi, des prêts devraient être privilégiés lors du mercato estival et la direction de l’OM regarderait du côté de la Premier League et plus précisément de Manchester.

Rojo et Dalot dans le viseur de l’OM ?