Mercato - OM : Ce départ était inévitable pour Villas-Boas…

Publié le 17 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Parti librement de l’OM cet été pour rejoindre le LOSC, Isaac Lihadji a très rapidement été séduit par le discours du club nordiste. Et André Villas-Boas n’avait donc aucune chance de retenir le jeune attaquant…

Au terme d’un feuilleton qui aura duré plusieurs mois à l’OM, Isaac Lihadji (18 ans) a finalement décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Le jeune attaquant marseillais, libre de tout engagement depuis le mois de juin, a donc choisi le LOSC pour lancer sa carrière au plus haut niveau, alors que l’OM a longtemps essayé de le retenir. Mais comme il l’a confié jeudi en conférence de presse, Lihadji a très rapidement fait son choix lorsque le LOSC l’a contacté.

« Je suis venu ici pour les bonnes raisons »