Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Lionel Messi pousse un énorme coup de gueule !

Publié le 17 juillet 2020 à 12h00 par La rédaction

Après sa défaite ce jeudi soir face à Osasuna, le FC Barcelone a officiellement laissé échapper le titre de champion d’Espagne au Real Madrid. Frustré, Lionel Messi a fait part de son agacement après le match.

Sale soirée vécue jeudi soir par Lionel Messi et ses coéquipiers puisqu’en plus de s’incliner face à Osasuna, Barcelone a acte le sacre du Real Madrid en Liga. Une nouvelle contre-performance qui inquiète du côté de Barcelone et qui agace certains cadres du vestiaire blaugrana. À la sortie du terrain, Lionel Messi a d’ailleurs laissé éclater sa colère au micro de Movistar sur le jeu pratiqué par ses coéquipiers ainsi que l’attitude de l’ensemble du club.

Messi tire la sonnette d’alarme avant le Napoli