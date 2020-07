Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Bartomeu se fait recadrer par une légende du club !

Publié le 11 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Au cœur des nombreuses critiques concernant sa gestion du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu se fait recadre par Rivaldo pour ses propos sur la VAR et le Real Madrid.

« Je me sens mal parce que nous avons la meilleure ligue au monde et VAR après que le coronavirus n'est pas juste. » Il y a quelques jours, Josep Maria Bartomeu n'hésitait pas à critiquer l'arbitrage et en particulier la VAR qui bénéficie trop régulièrement au Real Madrid selon lui. Pendant que le FC Barcelone a connu quelques coups d'arrêt, le club merengue enchaîne les victoires et fonce vers un titre en Liga. Mais Rivaldo n'hésite pas à reprendre de volée Josep Maria Bartomeu qui est le responsable de la situation à ses yeux.

Rivaldo tacle Bartomeu