Barcelone - Malaise : Griezmann, Messi… Ce constat en interne sur leur relation !

Publié le 5 juillet 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que la relation technique entre Antoine Griezmann et Lionel Messi peine à se mettre en place depuis l’arrivée du Français l’été passé, on considérerait au sein du FC Barcelone que l’ancien joueur de l’Atlético ne parvient pas à répondre aux exigences qu’impliquent le fait de jouer au FC Barcelone avec La Pulga.

Recruté contre 120M€ à l’Atlético de Madrid l’été passé, Antoine Griezmann espérait sans doute vivre une première saison au FC Barcelone bien moins délicate que celle qu’il traverse actuellement. Si de nombreuses spéculations avancent que la relation entre l’international français et Lionel Messi ne serait pas au beau fixe en coulisses, une chose saute en tout cas aux yeux sur le terrain : la relation technique entre les deux hommes peine à se dessiner. Installé sur le côté gauche de l’attaque, soit un poste tout sauf naturel pour lui, le Champion du Monde 2018 semble perdu sur le terrain, commettant des erreurs techniques évitables et étant déconnecté du collectif, tandis qu’il est trop peu trouvé par ses autres compères d’attaque. Une situation qui a même valu à Antoine Griezmann de perdre sa place dans le onze du Barça cette semaine, Quique Setién lui ayant préféré Ansu Fati et Arturo Vidal lors des deux dernières rencontres face au Celta de Vigo et contre l’Atlético de Madrid. Une situation qui inquiète et qui n’a pas manqué de faire réagir, certains criant même au manque de respect à l’encontre de l’attaquant de 29 ans.

« C'est frustrant parce qu'il croit qu'il peut donner beaucoup plus »