Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce terrible constat sur la situation de Griezmann...

Publié le 3 juillet 2020 à 0h00 par A.C.

Rivaldo, ancienne star du FC Barcelone, ne comprend pas vraiment le traitement réservé à Antoine Griezmann.

On pensait que tout était rentré dans l’ordre. Pourtant, Antoine Giezmann semble toujours être persona non grata au FC Barcelone. Recrue phare du club catalan, qui a dépensé par moins de 120M€ pour le recruter à l’Atlético de Madrid, le Français traverse une période très compliquée en Catalogne. C’est simple, lors des deux dernières rencontres du Barça, il n’a disputé qu’une dizaine de minutes en tout. Le dernier match a notamment fait beaucoup parler, puisque c’était contre l'Atlético de Madrid (2-2), ancien club de Griezmann... au cours duquel il n’est entré en jeu qu’à la 90e minute.

« Cela me montre que quelque chose ne va pas bien dans l'équipe »