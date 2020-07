Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le vestiaire prêt à se mobiliser pour Griezmann ?

Publié le 2 juillet 2020 à 21h30 par A.C.

Contrairement à ce qui peut se dire depuis quelques jours, Antoine Griezmann ne serait pas si isolé que ça au FC Barcelone.

Mais que se passe-t-il avec Antoine Griezmann ? Considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde, le Français traverse une période très délicate. L’image de son entrée en jeu à la 90e minutes, face à son ancien club de l’Atlético de Madrid, a fait le tour du monde et montre clairement qu’il y a un problème Griezmann, au FC Barcelone. Certains observateurs pointent notamment du doigt Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’Or n’apprécierait pas vraiment Griezmann et leur complicité sur le terrain laisse penser que cette version pourrait être vraie...

Griezmann finalement soutenu au sein du Barça ?