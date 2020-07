Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Atletico, transfert… Griezmann aurait dû «rencontrer» Messi !

Publié le 5 juillet 2020 à 14h30 par Thomas Bourseau

En eaux troubles au FC Barcelone ces derniers temps, Antoine Griezmann fait beaucoup parler de lui dans la presse, que ce soit au niveau de son temps de jeu ou de son avenir. Et bien que tout irait bien avec Lionel Messi sur le plan humain, il leur serait impossible de cohabiter ensemble sur un terrain pour Rolland Courbis.

Lors des quatre dernières sorties du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a été titularisé qu’à une seule occasion. Contre son ancien club de l’Atletico de Madrid mardi, le champion du monde tricolore a dû se contenter de quelques minutes en toute fin de match. Un choix de Quique Setién que le clan Griezmann a subi comme un affront. Pour The Athletic , un proche du Français assurait mercredi qu’il y avait un sentiment de rage. « C’est une situation très étrange. Il se sent bien, s’entraîne bien, alors nous ne comprenons pas du tout ce qu’il se passe. Il y a de la frustration, de la colère, de la rage, un sentiment d’impuissance… un peu de tout. Antoine a été remplaçant quatre matchs pour Setién, et le Barça n’en a remporté aucun. Setién doit bien le savoir ». Néanmoins, et bien que les médias expliquent qu’un transfert d’Antoine Griezmann pourrait avoir lieu cet été au PSG ou à l’Inter via un échange contre Neymar ou Lautaro Martinez, le joueur aurait la ferme intention de rester en Catalogne où il prendrait en compte la possibilité de raccrocher les crampons à la fin de son contrat en 2024. Qu’en est-il de sa relation avec Lionel Messi ? Elle serait bonne contrairement à ce qui circule dans la presse.

Lionel Messi et Antoine Griezmann seraient en bons termes

Alors que son intégration au jeu du FC Barcelone n’est clairement pas intégrale, en témoigne le manque d’automatisme avec son compère d’attaque Lionel Messi, la presse a profité des difficultés actuelles de Griezmann afin de relancer les rumeurs sur sa mésentente avec le capitaine du FC Barcelone. Néanmoins, selon Guillem Balague, l’Argentin partagerait une relation cordiale avec le champion du monde tricolore. L’entourage de Griezmann a confirmé l’information du journaliste de SPORT et de la BBC . Pour El Pais , le clan Griezmann est monté au créneau. « La femme de Griezmann et celle de Messi ont une bonne relation. Leo a d’ailleurs touché quand certains disent que c’est lui qui met son veto pour Antoine Griezmann. Qu’il joue ou non, il faut demander au staff technique, pas à Messi ». La vérité a été révélée au grand jour concernant la relation des deux attaquants du FC Barcelone. Néanmoins, cela ne voudrait pas signifier qu’ils sont faits pour jouer ensemble selon Rolland Courbis.

Griezmann a fait une erreur en signant au Barça en ces termes selon Rolland Courbis