Mercato - Barcelone : Ce club rêve d’Antoine Griezmann, mais…

Publié le 5 juillet 2020 à 6h45 par Th.B.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait quitter le club blaugrana dans le cadre d’un échange avec Lautaro Martinez cet été. Néanmoins, ce deal avec l’Inter aurait peu de chances de se faire.

Lors des quatre dernières sorties du FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a débuté que l’une d’elles. Son statut au Barça semble perdre de l’importance alors que ses difficultés prennent l’ascendance. Son utilisation fait beaucoup parler et a engendré des rumeurs de transfert pour cet été. Le Parisien a cependant révélé mercredi que malgré la possibilité d’un échange entre l’Inter et le Barça contre Lautaro Martinez, le champion du monde n’aurait nullement l’intention de quitter le FC Barcelone où il se verrait d’ailleurs bien raccrocher les crampons à la fin de son contrat en 2024. Outre sa volonté, un autre obstacle se présenterait sur la route de Griezmann pour Milan.

« Griezmann a un salaire hors-norme pour l’Inter »