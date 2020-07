Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un transfert à 80M€ pour Antoine Griezmann ?

Encore remplaçant face à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann vit une saison compliquée à Barcelone. De quoi inciter les Blaugrana à envisager un départ du Français... à moindre coût ?

L’aventure pourrait tourner court pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Un an après son arrivée, le Français est devenu un remplaçant de luxe de Quique Setien lors des derniers matchs. Une situation complexe qui est en train de tourner au fiasco pour le Champion du monde. À la suite de son entrée en jeu à la 90ème minute de jeu face à l’Atlético Madrid il y a quelques jours, la presse espagnole s’est emparée du dossier et beaucoup l’envoient déjà à l’étranger pour se relancer. Plusieurs clubs ont même d'ores et déjà été associés à Antoine Griezmann comme le PSG, la Juventus ou encore Manchester United. Face à ses nombreux intérêts, Barcelone pourrait prendre une grosse décision…

Un départ à 80M€ envisagé ?