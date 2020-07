Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : La future destination de Cavani enfin connue ?

Publié le 4 juillet 2020 à 9h25 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin, Edinson Cavani n'a pas prolongé avec le PSG, pas même pour finir la Ligue des Champions. Actuellement libre, El Matador pourrait bien poser ses valises à l'AS Rome cet été.