Barcelone - Malaise : La grosse mise au point du clan Griezmann sur sa relation avec Messi !

Publié le 4 juillet 2020 à 15h30 par T.M.

Pour expliquer les difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, beaucoup mettent notamment en avant les difficiles relations entre le Français et Lionel Messi. De quoi faire réagir le clan Griezmann, qui a mis les choses au point à ce sujet.

Rien ne va pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Lors du dernier match face à l’Atlético de Madrid, le Français a même vécu un terrible affront de la part de Quique Setien en rentrant que dans les arrêts de jeu de la rencontre. Toutefois, le malaise autour du champion du monde n’est pas nouveau et dure depuis son transfert vers les Blaugrana l’été dernier. Alors que Griezmann a posé ses valises au Barça contre 120M€, il n’a jamais réussi à trouver sa place sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Il faut dire que le joueur de 29 ans n’était pas forcément attendu puisque Lionel Messi et d’autres préféraient plutôt un retour de Neymar. D’ailleurs, pour beaucoup, cela ne passerait pas entre la Pulga et la recrue estivale du Barça. Un conflit interne qui n’a pas manqué d’alimenter les rumeurs depuis plusieurs mois. Toutefois, face à ce qui se peut se dire, l’entourage d’Antoine Griezmann a souhaité rétablir certaines vérités.

Tout va bien entre Messi et Griezmann !

Est-ce vraiment la guerre entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ? Le numéro 10 du FC Barcelone est-il le responsable des déboires de son coéquipier ? Pour El Pais , un proche du champion du monde a été très clair concernant les relations avec La Pulga. « La femme de Griezmann et celle de Messi ont une bonne relation. Leo a d’ailleurs touché quand certains disent que c’est lui qui met son veto pour Antoine Griezmann. Qu’il joue ou non, il faut demander au staff technique, pas à Messi », a-t-on fait savoir dans l'entourage du Français. Pour en savoir plus au sujet des difficultés de Griezmann, il faut donc interroger Quique Setien. C’est d’ailleurs ce qui a été fait ce samedi. Devant les médias, l’entraîneur du Barça a notamment dû s’expliquer sur la gestion de son joueur lors du dernier match face à l’Atlético de Madrid.

Aucun titulaire indiscutable…