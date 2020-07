Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce terrible constat du Barça sur Antoine Griezmann

Publié le 4 juillet 2020 à 19h00 par La rédaction

En totale perdition à Barcelone, Antoine Griezmann commence à vivre un véritable calvaire. Une situation qui se ferait sentir au sein du club catalan.

Le match face à l’Atlético de Madrid est-il celui de trop pour Antoine Griezmann ? De nouveau remplaçant face à son ancien club où il n’est rentré qu’à quatre minutes de la fin du match, le champion du monde vit un véritable calvaire à Barcelone. Totalement ignoré par son entraîneur Quique Setién, le Français a dernièrement perdu sa place de titulaire. Une situation surprenante, et ce samedi, l'entraineur du Barça s'est notamment expliqué, assurant : « C'est un gars extraordinaire, extrêmement professionnel, et cela ne l'affectera pas quand il devra jouer à nouveau. Il est très positif et nous pouvons compter sur lui à cent pour cent lorsqu'il devra retourner sur le terrain ». En interne, on aurait toutefois une vision compliquée de Griezmann...

« C’est un petit garçon »