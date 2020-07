Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Des soutiens de poids en interne pour Griezmann !

Publié le 2 juillet 2020 à 20h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers, à l'image de Luis Suarez qui a publiquement apporté son soutien au Français.

Rien ne va plus pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. En difficulté depuis son arrivée en Catalogne il y a un an en provenance de l'Atlético de Madrid, le Français doit se contenter du banc de touche depuis trois matches. Pour ses retrouvailles avec les Colchoneros mardi, il n'est entré qu'à la 90e minute de jeu... Une situation plus que délicate, d'autant plus que Quique Setién ne semble pas avoir l'intention de changer ses plans. « J'aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l'espoir qu'un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match. Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer », confiait l'entraîneur du Barça après le nul contre l'Atlético (2-2) avant d'être soutenu par le directeur des relations institutionnelles du club catalan, Guillermo Amor : « Ce sont des décisions techniques. L'entraîneur a pris cette décision et il n'y a rien d'autre dire. Tous les footballeurs veulent toujours avoir plus temps de jeu. C'est le Barça, une équipe de haute qualité et vous jouez ou ne jouez pas. Ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez jamais vous relâcher . »

Le vestiaire soutient Griezmann