Barcelone - Polémique : C'est très tendu pour Griezmann au Barça !

Publié le 2 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Entré à la 90e minute du choc contre l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann semble de plus en plus en difficulté au FC Barcelone. Et Quique Setien et Guillermo Amor ne rassurent pas le Français.

« J'aurai pu prendre une autre décision, ne pas le faire entrer par exemple, mais tu as toujours l'espoir qu'un joueur comme lui peut faire une action ponctuelle qui te permette de gagner le match. Demain, je parlerai avec lui. Je ne vais pas lui présenter mes excuses, parce que c'est une décision que je dois assumer ». Après le match nul entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid (2-2), Quique Setién avait part du fait qu'il n'avait aucun regret concernant son choix de faire entrer Antoine Griezmann à la 90e minute... Une situation qui n'a pas plu à Alain Griezmann, le père du Champion du monde, qui a sévèrement taclé l'entraîneur du Barça : « Pour tenir ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion dans les mains et ce n'est pas le cas, vous êtes un simple passager . » Mais en interne, Quique Setién est pour le moment soutenu.

Le Barça est uni... contre Griezmann