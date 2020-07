Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién a volé au secours d’Antoine Griezmann !

Publié le 6 juillet 2020 à 9h00 par H.G. mis à jour le 6 juillet 2020 à 9h02

Alors qu’Antoine Griezmann a réalisé un très bon match avec le FC Barcelone ce dimanche face à Villarreal, Quique Setién s’est montré élogieux envers l’attaquant français tout en expliquant s’être adapté tactiquement pour lui permettre de s’illustrer davantage.

Serait-ce enfin le déclic d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ? Arrivé en Catalogne l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid contre 120M€, l’attaquant français peine depuis plusieurs mois à trouver sa place dans le jeu du Barça. Positionné sur le côté gauche à un poste qui n’est pas naturel pour lui, le Champion du Monde 2018 parait isolé de ses coéquipiers qui ne parviennent pas à le trouver. Mais ce dimanche, c’est un tout autre visage qu’a montré Antoine Griezmann à l’Estadio de la Cerámica au moment d’affronter Villarreal (victoire 1-4 du Barça). Impliqué sur le premier but en provoquant le CSC de Pau Torres en début de rencontre, Antoine Griezmann a inscrit le troisième but de son équipe d’un splendide ballon piqué à l’entrée de la surface. Installé dans une position plus axiale au sein d’un 4-4-2 en losange concocté par Quique Setién, l’ancien joueur de la Real Sociedad a enfin réussi à briller avec le FC Barcelone tout en affichant une belle complicité technique avec Lionel Messi.

« Nous avons changé certaines choses »