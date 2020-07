Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann reçoit un soutien très fort en interne !

Publié le 5 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

En grande difficulté ces dernières semaines, Antoine Griezmann a reçu un message fort de son entraîneur, Quique Setién.

Auteur d'une première saison très poussive au FC Barcelone, Antoine Griezmann vit surtout une période difficile depuis la reprise. Le Champion du monde, qui peine à trouver sa place au sein du club catalan, est même relégué sur le banc de touche depuis quelques rencontres. Face à l'Atlético de Madrid, son ancien club, le Français a même dû se contenter de quatre petites minutes après son entrée en jeu à la 90e minute. Mais Quique Setién ne lâche pas son joueur.

Setién soutient Griezmann