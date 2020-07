Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién en rajoute une couche pour Antoine Griezmann !

Publié le 10 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

En grande difficulté au FC Barcelone depuis son arrivée l’été dernier, Antoine Griezmann connait un regain de forme. Mais Quique Setién l’assure : il était déjà satisfait des performances du Français avant d’avoir opéré des changements tactiques pour mieux l’intégrer dans le collectif.

Recrue phare du FC Barcelone lors de la précédente session estivale des transferts, Antoine Griezmann espérait sans doute connaitre une bien meilleure saison que celle qu’il traverse actuellement. Longtemps excentré sur le côté gauche de l’attaque à un poste qui n’est pas naturel pour lui, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid semblait déconnecté du collectif du Barça et ne parvenait pas à être trouvé par ses coéquipiers. Cependant, Quique Setién a peut-être trouvé une solution au problème en procédant à un grand changement tactique, à savoir installer un 4-4-2 en losange performant au joueur de 29 ans de retrouver l’axe. Antoine Griezmann a ainsi affiché un bien meilleur visage ces derniers matchs, et cela tout particulièrement contre Villarreal dimanche dernier (victoire 1-4 du FC Barcelone).

« J’étais déjà satisfait de son rendement »