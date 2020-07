Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi a un point faible au sujet de sa prolongation

Publié le 16 juillet 2020 à 7h00 par La rédaction

Dans la lutte de pouvoir qui l’oppose au président Bartomeu à Barcelone, Lionel Messi a un point faible. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse que Lionel Messi a mis sa prolongation de contrat dans la balance dans la lutte de pouvoir qui l’oppose au président Josep Maria Bartomeu, la star argentine voulant désormais être beaucoup plus écouté dans ses choix, à l’inverse de l’an dernier, où le club avait misé sur Griezmann plutôt que Neymar contrairement à sa volonté.

Pas de marché pour Messi