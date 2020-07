Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une clause hallucinante révélée dans le contrat de Lionel Messi ?

Publié le 15 juillet 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi songerait à quitter le FC Barcelone librement en juin 2021 au terme de son bail, il se pourrait que l’international argentin ait déjà anticipé de longue date les difficultés auxquelles fait face club catalan dernièrement.

Il se pourrait que la saison 2020/2021 soit la dernière que Lionel Messi passera au FC Barcelone. Et pour cause, en fin de contrat dans un an, l’international aurait pris la décision de geler les négociations pour le renouvellement de son bail. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu, des mauvais résultats sportifs et de se voir être désigné comme le grand responsable des déconvenues du Barça ces derniers temps, le sextuple Ballon d’Or est maintenant sur la voie de quitter le club au sein duquel il évolue depuis 2004. Et à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, il se pourrait que Lionel Messi ait anticipé de longue date la situation délicate que traverse le FC Barcelone depuis maintenant plusieurs mois.

Lionel Messi en plein doute depuis 2017 !