Mercato - Barcelone : Ça se confirme pour Messi-Bartomeu…

Publié le 15 juillet 2020 à 23h00 par La rédaction

Il se confirme qu’entre Lionel Messi et le président du Barça Josep Maria Bartomeu, l’heure est bien à la lutte de pouvoir. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse les tergiversations autour de la prolongation de Messi, qui est libre dans un an, à l’aune d’un enjeu de pouvoir entre la star argentine et le président Bartomeu, le joueur mettant sa prolongation dans la balance afin de voir le club suivre sa volonté quant au recrutement et à la personnalité de l’entraîneur.

Messi pas sûr de prolonger avec Bartomeu