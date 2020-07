Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman… La succession de Setién se précise !

L’avenir de Quique Setién au FC Barcelone parait de plus en plus incertain. Pour lui succéder, Josep Maria Bartomeu souhaiterait attirer Xavi. Également associé au club blaugrana, Ronald Koeman ne serait qu’une alternative.

Le FC Barcelone a vécu un jeudi catastrophique. Les hommes de Quique Setién n’ont pas réussi à venir à bout d’Osasuna et se sont inclinés à domicile malgré un but de Lionel Messi (défaite 1-2). Dans le même temps, son plus grand rival le Real Madrid s’est imposé face à Villarreal et a remporté un 34 ème titre de champion d’Espagne. Pourtant, le FC Barcelone figurait en tête du classement avant l’arrêt du championnat causé par la crise sanitaire en Espagne. Un résultat qui plonge le club blaugrana dans la crise et qui jette un froid sur l’avenir de Quique Setién arrivé en janvier dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde.

L’avenir de Setién de plus en plus incertain

L’avenir de Quique Setién au FC Barcelone parait de plus en plus incertain. Selon les informations de Mundo Deportivo de ce vendredi, Josep Maria Bartomeu a prévu de rencontrer l’entraîneur afin d’évoquer son état d’esprit après cette contre-performance. Un entretien qui pourrait bien sceller l’avenir de Setién, alors que s’approche les huitièmes de finales retour de la Ligue des champions face au Napoli (le 8 août prochain). L’ancien coach du Bétis et son staff ne semblent plus faire l’unanimité. Le 28 juin dernier, Lionel Messi avait tourné le dos à Eder Sarabia, adjoint de Setién, et avait ignoré ses consignes. Ce jeudi, après la défaite de son équipe, la Pulga a lâché une phrase lourde de sens : « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. » Des critiques qui pourraient rendre un peu plus difficile la tâche du technicien qui pourrait quitter son poste avant la fin de la saison. Et pour le remplacer, Josep Maria Bartomeu aurait les idées plutôt claires.

Xavi fait figure de favori, mais...