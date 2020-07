Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or pour Neymar !

Publié le 17 juillet 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

Pour la première fois depuis très longtemps, Neymar devrait vivre un été relativement calme. Et pour cause, le Brésilien semble enfin parfaitement épanoui à Paris et au PSG. De quoi laisser entrevoir une prolongation de contrat.

Le calme après la tempête. Un an après avoir été au cœur d'un très long feuilleton, Neymar devrait vivre un été beaucoup plus calme. L'été dernier, le Brésilien avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone, mais comme l'a récemment révélé Leonardo, les velléités de départ de la star de la Seleçao semblent appartenir au passé. « On n'en a plus parlé. Je pense qu'il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué », assurait le directeur sportif du PSG au JDD . Et le10sport.com est en mesure de vous confirmer que Neymar est plus épanoui que jamais à Paris. Dans sa vie privée comme dans le projet sportif, il est parfaitement heureux au sein de la capitale française, ce qui dissipe ses envies de départ, et relance l'hypothèse d'une prolongation de contrat alors que son bail expire en juin 2022.

Une prolongation en bonne voie...

C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé Mohamed Bouhafsi. Le journaliste de RMC Sport assure que « les discussions ont démarré autour d’une prolongation de contrat de Neymar . » Rien n'est évidemment bouclé pour le moment, ce dossier ne pouvant se conclure si rapidement, mais les signaux seraient positifs entre les deux parties. Les relations entre le clan Neymar et le PSG n'ayant visiblement jamais été aussi bonnes. « Depuis plusieurs semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Pour l’heure, il n’y a pas d’avancée réelle mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas pour l’instant dans le dossier Kylian Mbappé », ajoute Mohamed Bouhafsi. Autrement dit, les bonnes nouvelles s’enchaînent dans ce dossier. Et ce n'est pas tout.

... pour un Neymar totalement épanoui à Paris