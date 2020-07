Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vieira aurait joué un très mauvais tour à Zidane !

Publié le 17 juillet 2020 à 14h00 par A.D.

Malgré l'intérêt de l'OL, du Real Madrid et de Liverpool, Ardjouma Junior Diomandé serait sur le point de s'engager avec l'OGC Nice.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de KAS Eupen en Belgique, Ardjouma Junior Diomandé aurait tapé dans l'oeil de Jean-Michel Aulas. Selon les informations de Foot Mercato , le président de l'OL aurait coché le nom de la pépite de 17 ans en vue du mercato estival. Toutefois, les Gones seraient loin d'être seuls sur ce dossier. En effet, l'OL serait en concurrence avec le Real Madrid, Liverpool et l'OGC Nice. Et il semblerait que les Aiglons aient remporté cette grosse bataille.

Diomandé aurait snobé le Real, Liverpool et l'OL pour Nice