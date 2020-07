Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Neymar en coulisses !

Publié le 17 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Un an après avoir été au cœur d'un très long feuilleton pour son avenir, Neymar serait désormais parfaitement épanoui à Paris. De très bon augure pour son avenir au PSG.

Il y a un an, le feuilleton Neymar battait son plein. Et pour cause, la star brésilienne souhaitait quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone seulement deux ans après son départ. Toutefois, malgré de longues négociations et plusieurs offres du Barça, les deux clubs n'ont jamais réussi à tomber d'accord concernant une indemnité de transfert, poussant Neymar à rester à Paris. Le numéro 10 de la Seleçao a connu de retrouvailles musclées avec le public du Parc des Princes. Mais de l'eau a coulé sous les ponts, et comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité jeudi, Neymar est désormais parfaitement épanoui à Paris dans sa vie privée comme dans le projet sportif et n'envisage plus du tout un retour au FC Barcelone.

Neymar assure n'avoir jamais été aussi heureux à Paris