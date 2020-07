Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Liverpool prêt à accélérer sur Mukiele !

Publié le 17 juillet 2020 à 9h00 par La rédaction

Positionné sur Nordi Mukiele (Leipzig), le PSG doit affronter la concurrence de Liverpool, très chaud sur le dossier. Voici nos révélations.

Parti s’exporter du côté de la Bundesliga, Nordi Mukiele cartonne depuis son transfert au RB Leipzig, à l’été 2018 (16 millions d’euros). Et sa saison 2019-2020 illustre parfaitement sa progression avec 3 buts et 3 passes décisives en 25 rencontres. Des performances qui lui valent d’être suivi par un joli contingent de gros clubs européens. Au premier rang duquel le PSG, qui cherche un successeur à Thomas Meunier. Mais pas seulement…

Klopp le veut