Mercato - OM : Transferts, 700M€... Ajroudi fait déjà une annonce pour son recrutement !

Publié le 17 juillet 2020 à 12h45 par A.M.

Bien que son projet de rachat de l'Olympique de Marseille soit encore loin d'avoir abouti, Mohamed Ayachi Ajroudi se prononce sur son budget et ses ambitions sur le mercato.

Porteur d'un projet de rachat de l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi occuper l'espace médiatique depuis près de trois semaines désormais. Malgré tout, de nombreuses zones subsistent notamment concernant les investisseurs impliqués dans ce projet, mais également le budget mis en place. Le Figaro évoquait la possibilité d'un investissement de 700M€ dont 200M€ consacrés au mercato. D'ailleurs, Mohamed Ayachi Ajroudi n'a pas hésité à afficher ses ambitions en parlant de sa volonté d'attirer Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. Et l'homme d'affaires franco-tunisien en dit plus sur sa capacité d'investissement.

«On a des spécialistes qui vont définir quel type de recrutement on devrait faire»