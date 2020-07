Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message très fort pour Camavinga !

Publié le 17 juillet 2020 à 11h00 par A.M.

Auteur d'une première saison très remarquée avec le Stade Rennais du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga fait partie des priorités du Real Madrid. Mais Nicolas Holveck ne compte pas céder si facilement son crack.

C'est ce qu'on appelle des débuts réussis. Pour sa première saison en professionnel, Eduardo Camavinga n'a pas manqué d'impressionner. Très à l'aise techniquement, le jeune milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire indiscutable au Stade Rennais au point de faire partie des principaux artisans de la qualification du club breton pour la prochaine Ligue des Champions. Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues puisque de nombreux clubs européens s'intéressent déjà à Eduardo Camavinga, à commencer par le Real Madrid qui en a fait sa priorité. Toutefois, le Stade Rennais ne compte pas lâcher si facilement son joyau.

Rennes veut garder Camavinga